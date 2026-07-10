По итогам июня овощи борщевого набора - картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла - подешевели более чем на четверть относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение цен составило 27,9%.

В пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что в годовом выражении подешевели продовольственные товары в 18 из 25 социально значимых категорий. Так, стоимость свеклы снизилась за год на 39,5%, картофеля — на 37,1%, моркови — на 25,2%, белокочанной капусты — на 18,7%, лука — на 12,8%. В других категориях лидерами снижения стали рис (-31,7%), сливочное масло (-24,4%), свинина (-22,7%), черный чай (-19,2%) и пшеничная мука (-12,4%), пишет ТАСС.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары «первой цены» в торговых сетях в июне 2026 года снизились на 11,1% по сравнению с июнем 2025 года. При этом относительно мая 2026 года цены на эти товары выросли на 2,3% из-за сезонного подорожания овощей борщевого набора.