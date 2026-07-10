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Овощи борщевого набора подешевели более чем на четверть

По итогам июня овощи борщевого набора - картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла - подешевели более чем на четверть относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение цен составило 27,9%.

Овощи борщевого набора подешевели более чем на четверть - Снижение цен составило 27,9%.
Фото: Freepik.

В пресс-службе ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что в годовом выражении подешевели продовольственные товары в 18 из 25 социально значимых категорий. Так, стоимость свеклы снизилась за год на 39,5%, картофеля — на 37,1%, моркови — на 25,2%, белокочанной капусты — на 18,7%, лука — на 12,8%. В других категориях лидерами снижения стали рис (-31,7%), сливочное масло (-24,4%), свинина (-22,7%), черный чай (-19,2%) и пшеничная мука (-12,4%), пишет ТАСС.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары «первой цены» в торговых сетях в июне 2026 года снизились на 11,1% по сравнению с июнем 2025 года. При этом относительно мая 2026 года цены на эти товары выросли на 2,3% из-за сезонного подорожания овощей борщевого набора.

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овощной набор подешевели овощи
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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