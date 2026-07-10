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Белорусский бензин теряет популярность у жителей Петербурга

Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской товарно-сырьевой бирже резко сократились в начале июля, сообщает «Бриф24».

В первые два дня месяца ежедневные продажи превышали семь тысяч тонн. Уже 3 июля показатель снизился до 240 тонн, а 6 июля составил 420 тонн.

По мнению представителей Национального биржевого ценового агентства, одной из причин могло стать практически полное исчерпание белорусскими нефтеперерабатывающими заводами объемов, запланированных на июль для поставок за рубеж.

Дополнительным фактором могли стать ограничения на рост биржевых котировок. Из-за этого часть поставщиков перешла к заключению сделок вне биржи. На фоне сокращения предложения стоимость белорусского бензина АИ-92 выросла до 140–142 тысяч рублей за тонну. По сравнению с концом июня цена увеличилась на 10-12%.

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Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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