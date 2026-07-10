Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской товарно-сырьевой бирже резко сократились в начале июля, сообщает «Бриф24».

В первые два дня месяца ежедневные продажи превышали семь тысяч тонн. Уже 3 июля показатель снизился до 240 тонн, а 6 июля составил 420 тонн.

По мнению представителей Национального биржевого ценового агентства, одной из причин могло стать практически полное исчерпание белорусскими нефтеперерабатывающими заводами объемов, запланированных на июль для поставок за рубеж.

Дополнительным фактором могли стать ограничения на рост биржевых котировок. Из-за этого часть поставщиков перешла к заключению сделок вне биржи. На фоне сокращения предложения стоимость белорусского бензина АИ-92 выросла до 140–142 тысяч рублей за тонну. По сравнению с концом июня цена увеличилась на 10-12%.