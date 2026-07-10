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Жителям Ленобласти напомнили о важности правильной утилизации батареек

Жителям Ленобласти напомнили о необходимости правильно утилизировать использованные батарейки.

Жителям Ленобласти напомнили о важности правильной утилизации батареек - На территории региона установлены специальные экобоксы для безопасного сбора использованных батареек
Фото: комитет Ленобласти по обращению с отходами

ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами» призывает не выбрасывать элементы питания вместе с бытовым мусором. Специалисты отмечают, что батарейки содержат тяжелые металлы и токсичные вещества, которые могут загрязнять почву и воду. Они представляют опасность для здоровья людей и животных.

На территории региона установлены специальные экобоксы для безопасного сбора использованных батареек. Именно туда рекомендуется сдавать элементы питания после окончания их срока службы. Собранные отходы затем отправляются на специализированную переработку.

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Теги

Ленобласть утилизация батарейка
Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

Теги

Благоустройство в Ленобласти Единая Россия

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