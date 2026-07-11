Для студентов всех направлений в российских вузах введут четыре обязательные гуманитарные дисциплины, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Все студенты обязаны будут изучать русский язык, философию, основы российской государственности и историю.
Могилевский подчеркнул, что министерство планирует привести к единому стандарту методику преподавания данных дисциплин, а также актуализировать учебные программы с учетом современных достижений ученых. Пока инициатива реализуется в формате пилотного проекта.