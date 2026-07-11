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Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Для студентов всех направлений в российских вузах введут четыре обязательные гуманитарные дисциплины, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов - Все студенты обязаны будут изучать русский язык, философию, основы российской государственности и ис
Фото: freepik

Все студенты обязаны будут изучать русский язык, философию, основы российской государственности и историю.

Могилевский подчеркнул, что министерство планирует привести к единому стандарту методику преподавания данных дисциплин, а также актуализировать учебные программы с учетом современных достижений ученых. Пока инициатива реализуется в формате пилотного проекта.

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18.05.2026
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студенты вузы образование
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Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем

Министерство труда и социальной защиты РФ не намерено закреплять 31 декабря как официальный выходной день, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем - По словам министра, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.
Фото: pxhere

Министр пояснил, что действующее законодательство позволяет переносить выходные дни без введения дополнительных праздников. По его словам, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.

Порядок определения праздничных дат и переноса выходных закреплён в Трудовом кодексе РФ, на основе этих норм правительство ежегодно утверждает производственный календарь. Проект графика выходных на 2027 год уже подготовлен и согласован. Согласно ему, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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Россия выходной день 31 декабря

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