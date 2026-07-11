Министерство труда и социальной защиты РФ не намерено закреплять 31 декабря как официальный выходной день, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Министр пояснил, что действующее законодательство позволяет переносить выходные дни без введения дополнительных праздников. По его словам, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.

Порядок определения праздничных дат и переноса выходных закреплён в Трудовом кодексе РФ, на основе этих норм правительство ежегодно утверждает производственный календарь. Проект графика выходных на 2027 год уже подготовлен и согласован. Согласно ему, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.