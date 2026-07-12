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В Госдуме рассказали, как снизить платежи за ЖКХ летом

Россияне могут сэкономить на коммунальных платежах благодаря перерасчету за отопление и горячее водоснабжение.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, как россияне могут снизить расходы на коммунальные услуги в летний сезон.

«Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ №354 четко регламентирует эти процессы. Во-первых, это отопление. Если ваш регион перешел на оплату »по факту«, то есть только в течение отопительного сезона (схема 1/7), то с мая по сентябрь начислений за отопление в квитанциях быть не должно», — рассказал депутат РИА Новости.

Также россияне могут сэкономить за счет планового отключения горячей воды. Если в квартире не установлен прибор учета, управляющая организация обязана произвести автоматический перерасчет за две недели профилактических работ. В случае отсутствия корректировки в квитанции депутат советует гражданам самостоятельно обратиться в УК с требованием перерасчета.

Для тех, у кого установлены счетчики, на время отключения горячего водоснабжения лучше перекрывать вентиль на стояке, чтобы избежать ошибочного начисления платы за холодную воду, которая может поступать через систему горячего водоснабжения.

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Фото на миниатюре: magnific

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Новости Социум

Диетолог рассказала, кому опасно завтракать свежими фруктами

Врач объяснила, почему фрукты натощак могут быть опасны для здоровья некоторых людей.

Многие считают, что завтрак фруктами является эталоном здорового питания. Однако для некоторых людей такая привычка может обернуться серьезными проблемами с ЖКТ и скачками сахара в крови, предупредила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Для людей с чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями фрукты натощак часто заканчивается изжогой, болью в животе и вздутием. Основная проблема кроется в составе плодов. Органические кислоты, содержащиеся в них, при попадании в пустой желудок способны раздражать его слизистую и стенки двенадцатиперстной кишки. 

Второй фактор риска — фруктоза. Если организм не успевает усвоить ее в полном объеме, она попадает в толстую кишку, где провоцирует процессы брожения, вызывая спазмы и диарею. Кроме того, грубая клетчатка может оказывать механическое воздействие на стенки желудка, что особенно опасно при гастрите или колите. Также у людей с нарушением толерантности к сахару употребление фруктов натощак вызывает резкий скачок инсулина с последующим быстрым падением уровня сахара, что приводит к сонливости и раздражительности.

Диетолог рекомендует перенести употребление плодов на более позднее время. Например, спустя два часа после основного приема пищи. Чтобы минимизировать риски, при чувствительном пищеварении фрукты лучше подвергать термической обработке — запекать или тушить. А диабетикам — сочетать их с белковыми продуктами для замедления всасывания глюкозы.

«Фрукты — важная часть рациона, но они не должны заменять полноценный завтрак. Самая устойчивая стратегия — умеренность и учет индивидуальных особенностей», — цитирует врача «Газета.Ru».

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Фото на миниатюре: magnific

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