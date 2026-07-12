Россияне могут сэкономить на коммунальных платежах благодаря перерасчету за отопление и горячее водоснабжение.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, как россияне могут снизить расходы на коммунальные услуги в летний сезон.

«Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ №354 четко регламентирует эти процессы. Во-первых, это отопление. Если ваш регион перешел на оплату »по факту«, то есть только в течение отопительного сезона (схема 1/7), то с мая по сентябрь начислений за отопление в квитанциях быть не должно», — рассказал депутат РИА Новости.

Также россияне могут сэкономить за счет планового отключения горячей воды. Если в квартире не установлен прибор учета, управляющая организация обязана произвести автоматический перерасчет за две недели профилактических работ. В случае отсутствия корректировки в квитанции депутат советует гражданам самостоятельно обратиться в УК с требованием перерасчета.

Для тех, у кого установлены счетчики, на время отключения горячего водоснабжения лучше перекрывать вентиль на стояке, чтобы избежать ошибочного начисления платы за холодную воду, которая может поступать через систему горячего водоснабжения.

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