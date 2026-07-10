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В Ленобласти нет необходимости вводить ограничения на продажу горючего

В регионе опровергли слухи о планах ввести QR-коды и номерной порядок отпуска топлива на АЗС.

Комитет информационной политики Ленинградской области официально заявил об отсутствии планов по введению QR-кодов или номерной системы на АЗС региона.

Несмотря на появившиеся в Сети слухи, в регионе не планируются ограничительные меры на отпуск горючего. Сейчас в Ленинградской области функционирует 310 из 350 АЗС. Ажиотажный спрос при этом постепенно идет на спад: время ожидания в очередях на заправках сократилось до 5–15 минут.

Тем временем корреспондент ЛенТВ24 Елизавета Бабенко решила посетить автозаправки региона и лично пообщаться с водителями. Автовладельцы отмечают, что очереди действительно есть, но время ожидания редко превышает и 20 минут.

«Вот я встал, где-то минут 10. Быстро», «Я несколько раз стоял 20 минут, 15. Недолго», — отмечаю водители.

Тем временем по поручению губернатора Александра Дрозденко ведутся переговоры с топливными компаниями, чтобы разрешить отпуск до 10 литров бензина в канистры, соответствующие требованиям ГОСТа. 

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Теги

топливо Александр Дрозденко АЗС
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У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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