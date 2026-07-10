В регионе опровергли слухи о планах ввести QR-коды и номерной порядок отпуска топлива на АЗС.

Комитет информационной политики Ленинградской области официально заявил об отсутствии планов по введению QR-кодов или номерной системы на АЗС региона.

Несмотря на появившиеся в Сети слухи, в регионе не планируются ограничительные меры на отпуск горючего. Сейчас в Ленинградской области функционирует 310 из 350 АЗС. Ажиотажный спрос при этом постепенно идет на спад: время ожидания в очередях на заправках сократилось до 5–15 минут.

Тем временем корреспондент ЛенТВ24 Елизавета Бабенко решила посетить автозаправки региона и лично пообщаться с водителями. Автовладельцы отмечают, что очереди действительно есть, но время ожидания редко превышает и 20 минут.

«Вот я встал, где-то минут 10. Быстро», «Я несколько раз стоял 20 минут, 15. Недолго», — отмечаю водители.

Тем временем по поручению губернатора Александра Дрозденко ведутся переговоры с топливными компаниями, чтобы разрешить отпуск до 10 литров бензина в канистры, соответствующие требованиям ГОСТа.

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