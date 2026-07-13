Стандартный налоговый вычет в размере 2 000 рублей необходимо предоставлять почетным донорам крови России, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

Парламентарий также предложил увеличить в десять раз вычет для доноров костного мозга - до 5 тысяч рублей. Сейчас они получают вычет в размере 500 рублей, что, по словам депутата, несоизмеримо мало.

Соответствующий вычет в 2 тысячи рублей предлагается закрепить и для регулярных доноров крови, и для обладателей звания «Почетный донор России». Сейчас донорам крови отдельный налоговый вычет не предоставляется. Николай Новичков подчеркнул, что это необходимо исправить.