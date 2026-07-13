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Павловский парк в Петербурге временно закрыли для посещения

Павловский парк будет закрыт для посетителей в понедельник, 13 июля. Всему виной — разрушительный ураган, пронесшийся над Петербургом 11 июля.

Павловский парк в Петербурге временно закрыли для посещения - Всему виной — разрушительный ураган, пронесшийся над Петербургом 11 июля.
Фото: Музей-заповедник «Павловск»

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы почти на каждой аллее парка. Уже выявлено более 200 утрат - такой разрушительной картины работники не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет.

Ветер повалил деревья, формирующие видовые перспективы — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие спасали два года назад.

В результате разрушения никто не пострадал, уцелели и павильоны. Уже в субботу сотрудники начали разбирать завалы, сейчас работа продолжается.

Теги

Павловский парк Петербург ураган
Для души Новости

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти

В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек.

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти - Прошедший накануне мощный шторм создал в лесах Ленобласти идеальные условия для роста грибов.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков отметил, что для активного роста грибам необходимы два основных условия - тепло и влага. После обильных осадков в лесах сложился практически тропический микроклимат, благоприятный для появления грибов.

В регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, черная и горбатая. Все они являются съедобными. Во время проверки видеоловушек во Всеволожском районе биологу удалось собрать целое ведро лисичек. При этом он отметил, что часть урожая необходимо оставлять обитателям леса.

«Лисичками охотно лакомятся лоси, кабаны и белки», — подчеркнул Павел Глазков.

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11.07.2026
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Теги

грибы лисички Ленобласть Павел Глазков

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