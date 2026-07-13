Павловский парк будет закрыт для посетителей в понедельник, 13 июля. Всему виной — разрушительный ураган, пронесшийся над Петербургом 11 июля.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы почти на каждой аллее парка. Уже выявлено более 200 утрат - такой разрушительной картины работники не припомнят по меньшей мере за последние 30 лет.

Ветер повалил деревья, формирующие видовые перспективы — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие спасали два года назад.

В результате разрушения никто не пострадал, уцелели и павильоны. Уже в субботу сотрудники начали разбирать завалы, сейчас работа продолжается.