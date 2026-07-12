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Более 40 тысяч жителей Ленобласти остались без электричества из-за непогоды — губернатор

Энергетики продолжают восстановительные работы на сетях. Подача электричества возобновлена для более чем 20 тысяч жителей.

Минувшей ночью Ленинградскую область накрыл мощный грозовой фронт с сильным ветром, который обернулся отключением электричества для 42,5 тысяч жителей. Сейчас энергетики региона работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. Об этом сообщил 12 июля губернатор Александр Дрозденко. 

«Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, что молния ударила так, что обесточило половину дома. Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тысячам жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы», — подчеркнул глава региона. 

Энергетики первоочередно восстанавливают линии электропередач высокого класса напряжения 110 кВ и распределительные сети, чтобы возобновить подачу ресурса для каждого потребителя. Всего в работе задействовано 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники.

Сообщить о проблемах с электроснабжением жители Ленобласти могут по единому круглосуточному бесплатному телефону ПАО «Россети Ленэнерго»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).

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Фото на миниатюре: pxhere

Теги

Александр Дрозденко непогода электричество Аварии в Ленобласти
Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога

Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования конфликта.

Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога - Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования к
Фото: 47channel

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции заявил об отсутствии со стороны Запада дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что нынешний курс европейских политиков сводится поиску путей для стратегического поражения России. 

«Агрессивная свора европейских элит не оставляет поиск путей эскалации. Они обуреваемы фантомом, что с нашей страной можно говорить языком ультиматумов или что давление на нас может вести к компромиссам. Продолжают следовать тлетворной для себя и Европы формуле о якобы возможности или допустимости »стратегического поражения« России», — подчеркнул сенатор в беседе с «Онлайн47».

При этом Россия остается открытой для дипломатических контактов, но лишь при условии взаимного уважения. Сергей Перминов также заявил, что Москва не допустит повторения Минских соглашений, которые, по мнению российской стороны, использовались Западом лишь как инструмент для подготовки к эскалации. 

«Что касается украинского режима, то и для него важно понимать, что упущенные им ранее возможности для урегулирования неминуемо ведут к дальнейшему снижению, с точки зрения его переговорных позиций, потенциалу. Со своей стороны Россия продолжает день за днем в ходе СВО решать поставленные задачи, и будет сделано все, чтобы они были решены полностью», — добавил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Военный конфликт на Украине

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