Энергетики продолжают восстановительные работы на сетях. Подача электричества возобновлена для более чем 20 тысяч жителей.

Минувшей ночью Ленинградскую область накрыл мощный грозовой фронт с сильным ветром, который обернулся отключением электричества для 42,5 тысяч жителей. Сейчас энергетики региона работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. Об этом сообщил 12 июля губернатор Александр Дрозденко.

«Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, что молния ударила так, что обесточило половину дома. Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тысячам жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы», — подчеркнул глава региона.

Энергетики первоочередно восстанавливают линии электропередач высокого класса напряжения 110 кВ и распределительные сети, чтобы возобновить подачу ресурса для каждого потребителя. Всего в работе задействовано 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники.

Сообщить о проблемах с электроснабжением жители Ленобласти могут по единому круглосуточному бесплатному телефону ПАО «Россети Ленэнерго»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).

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