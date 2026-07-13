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В Ленобласти наиболее высок риск заразиться клещевым энцефалитом - эксперт

Ленинградская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, сообщил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурада Шахмарданова.

В Ленобласти наиболее высок риск заразиться клещевым энцефалитом - эксперт - Профессор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом.
Фото: Freepik.

По его словам, высокая опасность также сохраняется в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской областях, а также на большей части Поволжья, в Крыму, Севастополе, на Алтае и в Красноярском крае. Аналогичная ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, включая Приморский и Хабаровский края, Бурятию и Якутию. При этом в самой Москве риск отсутствует.

Для защиты от заболевания Шахмарданов рекомендует вакцинацию и соблюдение профилактических мер. В частности, использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду, проводить само- и взаимоосмотры после прогулок на природе.

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Теги

клещ клещевой энцефалит Ленобласть
Для души Новости

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти

В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек.

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти - Прошедший накануне мощный шторм создал в лесах Ленобласти идеальные условия для роста грибов.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков отметил, что для активного роста грибам необходимы два основных условия - тепло и влага. После обильных осадков в лесах сложился практически тропический микроклимат, благоприятный для появления грибов.

В регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, черная и горбатая. Все они являются съедобными. Во время проверки видеоловушек во Всеволожском районе биологу удалось собрать целое ведро лисичек. При этом он отметил, что часть урожая необходимо оставлять обитателям леса.

«Лисичками охотно лакомятся лоси, кабаны и белки», — подчеркнул Павел Глазков.

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Теги

грибы лисички Ленобласть Павел Глазков

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