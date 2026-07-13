Ленинградская область входит в число регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, сообщил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурада Шахмарданова.

По его словам, высокая опасность также сохраняется в Московской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской областях, а также на большей части Поволжья, в Крыму, Севастополе, на Алтае и в Красноярском крае. Аналогичная ситуация сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке, включая Приморский и Хабаровский края, Бурятию и Якутию. При этом в самой Москве риск отсутствует.

Для защиты от заболевания Шахмарданов рекомендует вакцинацию и соблюдение профилактических мер. В частности, использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду, проводить само- и взаимоосмотры после прогулок на природе.