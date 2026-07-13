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В Аннолово у стрелявшего по стене дома из-за ссоры с женой нашли оружие и боеприпасы времен войны

В Тосненском районе Ленобласти полиция задержала местного жителя, который стрелял из ружья в своем частном доме. У задержанного изъяли оружие и боеприпасы времен войны.

В Аннолово у стрелявшего по стене дома из-за ссоры с женой нашли оружие и боеприпасы времен войны - Возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По сообщению 68-летней пенсионерки из деревни Аннолово, ее 52-летний зять в ходе конфликта с женой выстрелил в стену дома из охотничьего оружия. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали стрелявшего. Мужчина был в сильном алкогольном опьянении.

Правоохранители заодно проверили дом и обнаружили там целый арсенал – две минометные мины, пять взрывателей времен Великой Отечественной войны и пистолет Макарова, а также патроны и фрагменты оружия. Согласно экспертизе, часть изъятого пригодна для стрельбы.

Задержанный пояснил, что все изъятое он нашел в лесу. Возбуждено уголовное дело.

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Теги

арсенал Тосненский район Ленобласть стрельба Мвд полиция Аннолово
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Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти

В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек.

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти - Прошедший накануне мощный шторм создал в лесах Ленобласти идеальные условия для роста грибов.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков отметил, что для активного роста грибам необходимы два основных условия - тепло и влага. После обильных осадков в лесах сложился практически тропический микроклимат, благоприятный для появления грибов.

В регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, черная и горбатая. Все они являются съедобными. Во время проверки видеоловушек во Всеволожском районе биологу удалось собрать целое ведро лисичек. При этом он отметил, что часть урожая необходимо оставлять обитателям леса.

«Лисичками охотно лакомятся лоси, кабаны и белки», — подчеркнул Павел Глазков.

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Теги

грибы лисички Ленобласть Павел Глазков

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