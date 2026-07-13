В Тосненском районе Ленобласти полиция задержала местного жителя, который стрелял из ружья в своем частном доме. У задержанного изъяли оружие и боеприпасы времен войны.

По сообщению 68-летней пенсионерки из деревни Аннолово, ее 52-летний зять в ходе конфликта с женой выстрелил в стену дома из охотничьего оружия. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали стрелявшего. Мужчина был в сильном алкогольном опьянении.

Правоохранители заодно проверили дом и обнаружили там целый арсенал – две минометные мины, пять взрывателей времен Великой Отечественной войны и пистолет Макарова, а также патроны и фрагменты оружия. Согласно экспертизе, часть изъятого пригодна для стрельбы.

Задержанный пояснил, что все изъятое он нашел в лесу. Возбуждено уголовное дело.