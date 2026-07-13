Комитет по природопользованию и охране окружающей среды заказал цифровое исследование, которое должно показать необходимое для сохранения экологии число деревьев в Санкт-Петербурге, сообщает spb.aif.ru.

«У нас остров тепла, который формируется в центре города, уже становится небезопасным, мы не хотим, как в Европе, чтобы были тепловые удары. Соответственно, мы понимаем, что экосистемная функция деревьев – это и защита от солнца, и продуцирование кислорода. И надеюсь, что такую цифровую оценку к концу этого года мы тоже проведем, такое исследование я заказал», – рассказал глава ведомства Кирилл Соловейчик