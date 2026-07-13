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В Петербурге рассчитают число деревьев, необходимое для сохранения экологии

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды заказал цифровое исследование, которое должно показать необходимое для сохранения экологии число деревьев в Санкт-Петербурге, сообщает spb.aif.ru.   

«У нас остров тепла, который формируется в центре города, уже становится небезопасным, мы не хотим, как в Европе, чтобы были тепловые удары. Соответственно, мы понимаем, что экосистемная функция деревьев – это и защита от солнца, и продуцирование кислорода. И надеюсь, что такую цифровую оценку к концу этого года мы тоже проведем, такое исследование я заказал», – рассказал глава ведомства Кирилл Соловейчик

По словам главы Комитета по природопользованию и охране окружающей среды, это стало ответом на климатические изменения, которые происходят в регионе.

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Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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