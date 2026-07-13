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Ураган повалил около 200 деревьев в садах и парках Петербурга

Непогода повалила около 200 деревьев на территориях парков и садов Петербурга в минувшие выходные. Особенно пострадал Красносельский район.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, за несколько часов выпала значительная часть месячной нормы осадков, а в некоторых районах — до половины этой нормы. Коммунальные службы работали круглосуточно, оперативно устраняя последствия непогоды. С проезжей части и тротуаров был убран весь мусор, который мешал движению или представлял угрозу безопасности.

В настоящее время продолжаются мероприятия по обследованию территорий. В работах в парках, скверах и на бульварах задействованы 279 единиц техники и 921 работник.

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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

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Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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