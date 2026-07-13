Непогода повалила около 200 деревьев на территориях парков и садов Петербурга в минувшие выходные. Особенно пострадал Красносельский район.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, за несколько часов выпала значительная часть месячной нормы осадков, а в некоторых районах — до половины этой нормы. Коммунальные службы работали круглосуточно, оперативно устраняя последствия непогоды. С проезжей части и тротуаров был убран весь мусор, который мешал движению или представлял угрозу безопасности.

В настоящее время продолжаются мероприятия по обследованию территорий. В работах в парках, скверах и на бульварах задействованы 279 единиц техники и 921 работник.