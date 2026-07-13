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Инспектор ДПС из Лужского района спас жизнь молодого человека, подключенного к ИВЛ

Инспектор ДПС помог экстренно доставить в больницу 18-летнего пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.

На 131-м километре трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Лужском районе к посту ДПС подъехала женщина. Она сообщила, что ее сын перестал самостоятельно дышать, а семье необходимо срочно добраться до больницы, расположенной в 170 километрах.

На помощь пришел лейтенант полиции Кирилл Гимпель. В течение часа инспектор сопровождал автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами. На Пулковском шоссе из-за сложной дорожной обстановки полицейский пересадил женщину и ее сына, подключенного к аппарату ИВЛ, в патрульную машину.

Молодого человека вовремя доставили в Мариинскую больницу. Пока врачи оказывали пациенту помощь, сотрудник Госавтоинспекции находился рядом с его матерью и поддерживал ее. Женщина поблагодарила Кирилла Гимпеля за помощь в критической ситуации.

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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии - Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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