Инспектор ДПС помог экстренно доставить в больницу 18-летнего пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких.

На 131-м километре трассы «Санкт-Петербург – Псков» в Лужском районе к посту ДПС подъехала женщина. Она сообщила, что ее сын перестал самостоятельно дышать, а семье необходимо срочно добраться до больницы, расположенной в 170 километрах.

На помощь пришел лейтенант полиции Кирилл Гимпель. В течение часа инспектор сопровождал автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами. На Пулковском шоссе из-за сложной дорожной обстановки полицейский пересадил женщину и ее сына, подключенного к аппарату ИВЛ, в патрульную машину.

Молодого человека вовремя доставили в Мариинскую больницу. Пока врачи оказывали пациенту помощь, сотрудник Госавтоинспекции находился рядом с его матерью и поддерживал ее. Женщина поблагодарила Кирилла Гимпеля за помощь в критической ситуации.