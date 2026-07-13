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Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти

В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек.

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти - Прошедший накануне мощный шторм создал в лесах Ленобласти идеальные условия для роста грибов.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков отметил, что для активного роста грибам необходимы два основных условия - тепло и влага. После обильных осадков в лесах сложился практически тропический микроклимат, благоприятный для появления грибов.

В регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, черная и горбатая. Все они являются съедобными. Во время проверки видеоловушек во Всеволожском районе биологу удалось собрать целое ведро лисичек. При этом он отметил, что часть урожая необходимо оставлять обитателям леса.

«Лисичками охотно лакомятся лоси, кабаны и белки», — подчеркнул Павел Глазков.

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