Свалку объемом около 90 кубометров ликвидировали в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы. Специалисты комитета государственного экологического надзора подтвердили факт захламления территории возле контейнерной площадки и водного объекта.
На участке обнаружили строительный мусор, элементы разобранных зданий, деревянные поддоны, старую мебель, изношенные матрасы и фрагменты пластиковых стеклопакетов. Поскольку свалка находилась на муниципальной земле, администрации поселка объявили предостережение о необходимости соблюдать природоохранные требования.
Отходы вывезла специализированная компания «Спецтранс 47». Территорию очистили и привели в надлежащее санитарное состояние. Для предотвращения повторного образования свалки администрация заключила договор на регулярный вывоз отходов до 31 декабря 2026 года.