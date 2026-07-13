Крейсер «Аврора», главный музейный комплекс Санкт-Петербурга и императорская резиденция в Пушкине остаются самыми популярными достопримечательностями города среди туристов из Китая, сообщает «АБН24».

По словам генерального директора Городского туристско-информационного бюро Яны Макшиной, китайские туристы стали чаще приезжать в Санкт-Петербург самостоятельно, а не в составе организованных групп. При этом основные места, которые они хотят посетить, остаются прежними.

Для гостей из Китая обновили китайскую версию портала Visit Petersburg. Сайт доступен на территории КНР и содержит информацию о маршрутах по Санкт-Петербургу, пригородам и гастрономическим местам.

За прошлый год город посетили около 235 тысяч граждан Китая. В первом полугодии 2026 года пассажиропоток из этой страны через аэропорт Пулково вырос на 18% и достиг 103 тысяч человек.

Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Российская сторона также заявила о готовности принять аналогичное решение.