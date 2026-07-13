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Новости Социум

Эрмитаж и «Аврора» возглавили рейтинг туристов из Китая

Крейсер «Аврора», главный музейный комплекс Санкт-Петербурга и императорская резиденция в Пушкине остаются самыми популярными достопримечательностями города среди туристов из Китая, сообщает «АБН24».

По словам генерального директора Городского туристско-информационного бюро Яны Макшиной, китайские туристы стали чаще приезжать в Санкт-Петербург самостоятельно, а не в составе организованных групп. При этом основные места, которые они хотят посетить, остаются прежними.

Для гостей из Китая обновили китайскую версию портала Visit Petersburg. Сайт доступен на территории КНР и содержит информацию о маршрутах по Санкт-Петербургу, пригородам и гастрономическим местам.

За прошлый год город посетили около 235 тысяч граждан Китая. В первом полугодии 2026 года пассажиропоток из этой страны через аэропорт Пулково вырос на 18% и достиг 103 тысяч человек.

Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Российская сторона также заявила о готовности принять аналогичное решение.

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Теги

Эрмитаж аврора Китай Санкт-Петербург
Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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наука

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