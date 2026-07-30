Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения одному из обвиняемых в убийстве голубя в центре города.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Теперь он будет находиться в СИЗО до 24 сентября, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, но обвиняемый нарушил условия: не вышел на связь с правоохранителями, не подтвердил свое местоположение и публиковал в Сети видеоролики.

По данным МВД, обвиняемый и его соучастник в состоянии алкогольного опьянения поймали голубя на Лиговском проспекте. Они били птицу руками и об асфальт, из-за чего голубь погиб. Приятелей обвиняют в жестоком обращении с животным группой лиц, повлекшем гибель (п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото на миниатюре: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.