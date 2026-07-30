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Блогера, жестоко убившего голубя в Петербурге, отправили в СИЗО

Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения одному из обвиняемых в убийстве голубя в центре города.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Теперь он будет находиться в СИЗО до 24 сентября, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, но обвиняемый нарушил условия: не вышел на связь с правоохранителями, не подтвердил свое местоположение и публиковал в Сети видеоролики.

По данным МВД, обвиняемый и его соучастник в состоянии алкогольного опьянения поймали голубя на Лиговском проспекте. Они били птицу руками и об асфальт, из-за чего голубь погиб. Приятелей обвиняют в жестоком обращении с животным группой лиц, повлекшем гибель (п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото на миниатюре: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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жестокое обращение с животными Петербург сизо арест
Новости Экономика

В Петербурге работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей за отсутствие образования

работа
Фото: Freepik.

Более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей для соискателей без высшего образования разместили или обновили работодатели Санкт-Петербурга в июне-июле 2026 года, сообщает «Петроград».

Около трети предложений предполагают работу вахтовым методом, остальные 70% – трудоустройство без вахты. Больше всего высокооплачиваемых вакансий приходится на рабочий персонал – 16%. В сфере строительства и недвижимости размещено 12% предложений, в продажах, обслуживании клиентов, транспорте и логистике – по 9%, в производстве и сервисных услугах – 8%.

Среди руководящих должностей работодатели ищут руководителей разработки с зарплатой до 250 тысяч рублей, операционных директоров, а также менеджеров по продажам и маркетингу с доходом от 200 тысяч рублей.

Аккаунт-менеджерам предлагают в среднем около 200,6 тысячи рублей, водителям и экспедиторам – до 206,8 тысячи, врачам – до 229,4 тысячи, курьерам – до 210 тысяч рублей.

Большинство работодателей не требуют диплома о высшем образовании и в первую очередь учитывают практический опыт кандидатов.

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