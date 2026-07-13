Ранее жители многоквартирного дома жаловались на разрушение конструктивных элементов.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа привели в порядок многоквартирный дом после жалоб жителей. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Ленинградской области.

«Гатчинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы посёлка Елизаветино о нарушениях, допущенных управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сиверский» при содержании многоквартирного дома № 1 по Дылицкому шоссе», — указано в сообщении.

По итогам проверки надзорное ведомства выявило разрушения крыши, фасада и цоколя, повреждения полов и ступеней, а также износ окрасочного слоя стен. После вмешательства прокуратуры дом привели в нормативное состояние.