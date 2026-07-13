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На дорогах Ленобласти устранили последствия разгула стихии

Более 500 поваленных деревьев убрали с дорог региона.

На дорогах Ленобласти устранили последствия разгула стихии - Более 500 поваленных деревьев убрали с дорог региона.
Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

В Ленинградской области дорожные службы устранили последствия непогоды, накрывшей регион в минувшие выходные.

Как сообщает Комитет дорожного хозяйства, всего с региональных дорог убрано более 500 поваленных деревьев. В работе было задействовано 70 единиц спецтехники.

«Дорожные службы незамедлительно приступили к расчистке. Специалисты ГБУ «Киришское ДРСУ» оперативно устранили последствия стихии, отработав все поступившие заявки», — указано в сообщении.

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13.07.2026
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Теги

непогода безопасные дороги
Новости Социум

В Гатчинском округе привели в порядок жилой дом после вмешательства прокуратуры

Ранее жители многоквартирного дома жаловались на разрушение конструктивных элементов.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа привели в порядок многоквартирный дом после жалоб жителей. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Ленинградской области.

«Гатчинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы посёлка Елизаветино о нарушениях, допущенных управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сиверский» при содержании многоквартирного дома № 1 по Дылицкому шоссе», — указано в сообщении.

По итогам проверки надзорное ведомства выявило разрушения крыши, фасада и цоколя, повреждения полов и ступеней, а также износ окрасочного слоя стен. После вмешательства прокуратуры дом привели в нормативное состояние.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура

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