Более 500 поваленных деревьев убрали с дорог региона.
В Ленинградской области дорожные службы устранили последствия непогоды, накрывшей регион в минувшие выходные.
Как сообщает Комитет дорожного хозяйства, всего с региональных дорог убрано более 500 поваленных деревьев. В работе было задействовано 70 единиц спецтехники.
«Дорожные службы незамедлительно приступили к расчистке. Специалисты ГБУ «Киришское ДРСУ» оперативно устранили последствия стихии, отработав все поступившие заявки», — указано в сообщении.