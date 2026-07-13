Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.