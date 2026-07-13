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Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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наука
Новости outside

Пентагон рассекретил новые документы об НЛО

комета
Фото: Freepik.

Пентагон опубликовал новую партию документов и файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Об этом сообщает CBS News. В нее вошли 40 материалов: 14 документов, 19 видео, четыре аудиозаписи и три фотографии.

Один из файлов министерства энергетики США рассказывает о происшествии 2015 года над предприятием по производству ядерного оружия «Пэнтекс» в Техасе. Двое офицеров заметили в небе неизвестный объект и попытались проследовать за ним. По словам очевидцев, объект не издавал звуков, а определить тип его двигательной установки не удалось. Через несколько минут он продолжил движение на север.

Большинство опубликованных материалов датированы 2010 годом и более поздним периодом.

На одном из инфракрасных снимков запечатлен объект, напоминающий деформированный воздушный шар темно-бордового цвета высотой более 3,6 метра. Офицер ВМС США наблюдал его над Атлантическим океаном в 2020 году.

В другом отчете американский летчик рассказал о встрече с прямоугольным объектом в 2019 году. По его словам, неизвестный аппарат на высокой скорости пролетел под самолетом. Военный отметил, что не видел ничего подобного за 28 лет службы в ВВС и ВМС США.

Ранее Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

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