Правительство России планирует поэтапно расширить базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий правительственный документ.

За реализацию проекта будут отвечать Минздрав России и Федеральный фонд ОМС. Ожидается, что отчет о проделанной работе будет представлен в 2027 году.

Специалисты изучат работу территориальных фондов ОМС, их эффективность в реализации программ, предоставлении медицинских услуг и распределении ресурсов между больницами. Основной акцент будет сделан на учете потребностей граждан.

Кроме того, Минздрав и ФФОМС должны будут усовершенствовать принципы финансового менеджмента в системе ОМС к следующему году.