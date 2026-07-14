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Новости Социум

В России расширят базовую программу ОМС

Правительство России планирует поэтапно расширить базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий правительственный документ.

В России расширят базовую программу ОМС - За реализацию проекта будут отвечать Минздрав России и Федеральный фонд ОМС. Ожидается, что отчет о
Фото: freepik

За реализацию проекта будут отвечать Минздрав России и Федеральный фонд ОМС. Ожидается, что отчет о проделанной работе будет представлен в 2027 году.

Специалисты изучат работу территориальных фондов ОМС, их эффективность в реализации программ, предоставлении медицинских услуг и распределении ресурсов между больницами. Основной акцент будет сделан на учете потребностей граждан. 

Кроме того, Минздрав и ФФОМС должны будут усовершенствовать принципы финансового менеджмента в системе ОМС к следующему году.

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23.03.2026
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Теги

Омс Россия здравоохранение
Новости Социум

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту

В Петербурге открыто движение по Невскому проспекту от площади Восстания до площади Александра Невского после ремонта.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра. Работы были проведены в кратчайшие сроки — чуть больше двух недель.

В Петербурге открыли движение по обновленному Невскому проспекту - Общая протяженность отремонтированного участка составляет полтора километра.
Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Невский проспект — символ города и центр культурной и деловой жизни, и выразил удовлетворение качеством выполненных работ.

Ремонт был разделен на этапы. Первый пусковой участок от площади Восстания до Исполкомской улицы был открыт на прошлой неделе.

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Теги

невский проспект Петербург ремонт

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