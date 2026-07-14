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Новости Происшествия

В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании

Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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пьяный водитель стрельба Выборгский район Ленобласть
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что за июнь в Ленобласти утонули восемь человек.

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Теги

утонул человек Ленобласть Кировский район

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