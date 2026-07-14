Полиция проводит проверку по факту ДТП с тяжкими последствиями в Приморском районе.
В Петербурге серьезно пострадал 15-летний водитель питбайка после столкновения с автомобилем. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МВД 14 июля.
Авария произошла еще в минувшие сутки в Приморском районе города. Женщина за рулем «Ягуара» при выполнении поворота допустила столкновение с водителем двухколесного транспорта.
«В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка», — сообщает полиция.