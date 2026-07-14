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Новости Происшествия

Подросток на питбайке получил тяжелые травмы после наезда иномарки в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тяжкими последствиями в Приморском районе.

В Петербурге серьезно пострадал 15-летний водитель питбайка после столкновения с автомобилем. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает региональный главк МВД 14 июля.

Авария произошла еще в минувшие сутки в Приморском районе города. Женщина за рулем «Ягуара» при выполнении поворота допустила столкновение с водителем двухколесного транспорта.

«В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка», — сообщает полиция. 

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Теги

авария Петербург
Новости Социум

Жительница Волховского района задолжала своим детям 630 тысяч рублей алиментов

Жительницу Волховского района привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов шестерым детям. Женщина накопила задолженность в размере более 630 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что многодетная мать официально не трудоустроена, на учете в центре занятости не состоит и материальной помощи детям не оказывает. В отношении должницы составили шесть административных протоколов. Суд признал женщину виновной и назначил ей по 20 часов обязательных работ за каждое нарушение.

Судебные приставы предупредили жительницу Волховского района о последствиях дальнейшего уклонения от уплаты алиментов. Если долг продолжит расти, женщине может грозить уголовная ответственность.

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