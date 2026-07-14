Жительницу Волховского района привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов шестерым детям. Женщина накопила задолженность в размере более 630 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что многодетная мать официально не трудоустроена, на учете в центре занятости не состоит и материальной помощи детям не оказывает. В отношении должницы составили шесть административных протоколов. Суд признал женщину виновной и назначил ей по 20 часов обязательных работ за каждое нарушение.

Судебные приставы предупредили жительницу Волховского района о последствиях дальнейшего уклонения от уплаты алиментов. Если долг продолжит расти, женщине может грозить уголовная ответственность.