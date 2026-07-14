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Новости Социум

В ЛОКБ спасли пациентку с крайне редким случаем в мировой медицинской практике

врач
Фото: Freepik.

Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли 37-летнюю пациентку с разрывом редкой аневризмы подключичной артерии.

Женщину экстренно доставили в ЛОКБ с угрожающим жизни кровотечением. Аневризма разорвалась в плевральную полость, кровопотеря составила около двух литров. Кроме того, у пациентки произошло спадение легкого.

У женщины были поражены обе подключичные артерии. Подобные случаи крайне редко встречаются в мировой медицинской практике.

Несколько лет назад пациентке установили искусственный канал для кровотока. Во время вмешательства была перекрыта одна из позвоночных артерий. Поэтому установка второго графта могла нарушить кровоснабжение головного мозга и привести к инсульту.

Врачи приняли решение провести открытую операцию. Специалисты удалили аневризму, установили протез подключичной артерии и восстановили кровоток по позвоночной артерии.

Операция продолжалась четыре часа. После этого торакальные хирурги удалили остатки гематомы и расправили легкое. Врачам удалось спасти жизнь пациентки и полностью восстановить кровоток. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара.

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