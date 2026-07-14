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Новости Социум

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах

Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах - Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области ведется набор в Аварийно-спасательную службу региона на должность спасателя в поисково-спасательные отряды с дальнейшим заключением контракта резервиста в мобильные огневые группы.  

Несение службы ведется на территории Ленинградской области. Среди требований к кандидатам: мужчины, возраст до 62 лет, состояние здоровья категории А, Б или В и отсутствие судимости.  

На период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы, при этом гарантируется ее ежемесячная выплата. Поступившим на службу назначается единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Дополнительно предоставляется 100 000 рублей каждый месяц при несении службы на объекте (при условии нахождении на сборах).

Также действует система премирования за уничтожение вражеских БПЛА. Поступившим на службу выплачивается 100 000 рублей за каждый сбитый беспилотник. Возможна и дополнительная  выплата, предусмотренная Минобороны. Ее назначение обсуждается индивидуально. 

Подробности и запись на службу по телефонам: 8 (812) 612-72-84 (пн-пт с 9:00 до 18:00) или 8 (813) 613-38-26 (заказать обратный звонок круглосуточно).

Теги

аварийно-спасательная служба Мобильные огневые группы контракт
Новости Социум

В ЛОКБ спасли пациентку с крайне редким случаем в мировой медицинской практике

врач
Фото: Freepik.

Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли 37-летнюю пациентку с разрывом редкой аневризмы подключичной артерии.

Женщину экстренно доставили в ЛОКБ с угрожающим жизни кровотечением. Аневризма разорвалась в плевральную полость, кровопотеря составила около двух литров. Кроме того, у пациентки произошло спадение легкого.

У женщины были поражены обе подключичные артерии. Подобные случаи крайне редко встречаются в мировой медицинской практике.

Несколько лет назад пациентке установили искусственный канал для кровотока. Во время вмешательства была перекрыта одна из позвоночных артерий. Поэтому установка второго графта могла нарушить кровоснабжение головного мозга и привести к инсульту.

Врачи приняли решение провести открытую операцию. Специалисты удалили аневризму, установили протез подключичной артерии и восстановили кровоток по позвоночной артерии.

Операция продолжалась четыре часа. После этого торакальные хирурги удалили остатки гематомы и расправили легкое. Врачам удалось спасти жизнь пациентки и полностью восстановить кровоток. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из стационара.

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Теги

ЛОКБ Ленинградская область

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