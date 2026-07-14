Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.

В Ленинградской области ведется набор в Аварийно-спасательную службу региона на должность спасателя в поисково-спасательные отряды с дальнейшим заключением контракта резервиста в мобильные огневые группы.

Несение службы ведется на территории Ленинградской области. Среди требований к кандидатам: мужчины, возраст до 62 лет, состояние здоровья категории А, Б или В и отсутствие судимости.

На период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы, при этом гарантируется ее ежемесячная выплата. Поступившим на службу назначается единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Дополнительно предоставляется 100 000 рублей каждый месяц при несении службы на объекте (при условии нахождении на сборах).

Также действует система премирования за уничтожение вражеских БПЛА. Поступившим на службу выплачивается 100 000 рублей за каждый сбитый беспилотник. Возможна и дополнительная выплата, предусмотренная Минобороны. Ее назначение обсуждается индивидуально.

Подробности и запись на службу по телефонам: 8 (812) 612-72-84 (пн-пт с 9:00 до 18:00) или 8 (813) 613-38-26 (заказать обратный звонок круглосуточно).