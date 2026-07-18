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Девичий виноград, паслен и еще три ядовитые ягоды, которые нельзя собирать в лесах Ленобласти и Карелии

Жителям Северо-Запада показали, как выглядят ягоды, употребление которых может привести к печальным последствиям. 

Не все ягоды, произрастающие в лесах, безопасны, напоминает Минздрав Карелии. В регионах Северо-Запада, в том числе в Ленинградской области, произрастает как минимум пять плодов, которые стоит обходить стороной. 

Так, опасность для здоровья человека представляют, например, волчья ягода, имеющая ярко-красный цвет, или девичий виноград — синие маленькие плоды. Они имеют неприятный вкус и сильно вяжут. В топ-5 ядовитых ягод специалисты также включили вороний глаз, ландыш и паслен сладко-горький.

Фото: Минздрав Карелии

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17.07.2026
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Теги

ягода Ленобласть карелия
Новости Происшествия

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции

Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.

В Петербурге задержали 16-летнего за поджог газозаправочной станции - Задание совершить поджог юноша получил от неизвестных в мессенджере.
Фото: ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего юношу, обвиняемого в умышленном поджоге газовой колонки на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге.

ЧП произошло 17 июля около 15:40. Задержанный облил оборудование горючей жидкостью и поджег его, что привело к полному уничтожению колонки и повреждению газового модуля. Пожар был оперативно ликвидирован силами МЧС. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Правоохранителям юноша заявил, что совершил преступление под давлением неизвестных, с которыми он познакомился в мессенджере около трех недель назад. По словам юноши, незнакомцы угрожали ему, а также его семье.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают всех причастных к организации поджога. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

Петербург росгвардия Поджог АЗС

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