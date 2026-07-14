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Новости Социум

Диетолог раскрыла, сколько грибов можно съедать в неделю

Переедание грибов может привести к проблемам с пищеварением и обострению хронических заболеваний, предупредила диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, грибы содержат хитин, который практически не переваривается организмом человека. Лесные грибы также могут накапливать тяжелые металлы и пестициды.

Высокое содержание клетчатки способно вызвать вздутие живота, колики, диарею или запор. Чрезмерное употребление жареных грибов может привести к обострению гастрита, панкреатита и синдрома раздраженного кишечника. Диетолог рекомендует съедать не более 100-200 граммов грибов один-два раза в неделю.

Специалисты Роспотребнадзора советуют перебирать грибы в день сбора и выбрасывать подпорченные экземпляры. Уже через четыре часа после срезания в мякоти могут начаться процессы гниения. Готовить грибы рекомендуется в день сбора или не позднее следующего утра.

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Теги

грибы здоровье
Новости Социум

Соцфонд и Одноклассники представили афишу мероприятий Центров общения

Афиша включает более 9 тысяч событий по всей стране.

Соцфонд России и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения старшего поколения (ЦОСП). Программа мероприятий доступна пользователям социальной сети во всех регионах страны. 

Центры общения для возрастных людей начали запускать в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). С тех пор проект стал всероссийским. Сегодня в 88 субъектах страны работают уже 999 таких учреждений.

Сотрудники центров обучают гостей компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни. Теперь узнать обо всех событиях можно и в Одноклассниках.

«Центры общения старшего поколения, которые мы создаем в рамках нацпроекта «Семья», помогают нашему «серебряному» поколению оставаться активными, здоровыми и социально вовлеченными. Благодаря афише в Одноклассниках люди старшего возраста всегда будут в курсе событий в своем регионе и смогут легко записаться на понравившееся мероприятие. Это еще один удобный и современный канал, который мы открываем для старшего поколения», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Теги

Социальная сеть «Одноклассники» социальный фонд России

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