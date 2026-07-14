Переедание грибов может привести к проблемам с пищеварением и обострению хронических заболеваний, предупредила диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, грибы содержат хитин, который практически не переваривается организмом человека. Лесные грибы также могут накапливать тяжелые металлы и пестициды.

Высокое содержание клетчатки способно вызвать вздутие живота, колики, диарею или запор. Чрезмерное употребление жареных грибов может привести к обострению гастрита, панкреатита и синдрома раздраженного кишечника. Диетолог рекомендует съедать не более 100-200 граммов грибов один-два раза в неделю.

Специалисты Роспотребнадзора советуют перебирать грибы в день сбора и выбрасывать подпорченные экземпляры. Уже через четыре часа после срезания в мякоти могут начаться процессы гниения. Готовить грибы рекомендуется в день сбора или не позднее следующего утра.