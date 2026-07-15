Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных от кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут