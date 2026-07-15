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Новости Социум

Вице-губернатор Ленинградской области проверил ход капремонта детского сада № 12 в деревне Бегуницы

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин посетил деревню Бегуницы, чтобы проинспектировать капитальный ремонт детского сада № 12 комбинированного вида.

Вице-губернатор Ленинградской области проверил ход капремонта детского сада № 12 в деревне Бегуницы - Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин посетил деревню Бегуниц
Фото: Правительство Ленинградской области

Работы финансируются из областного бюджета. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 320 детей, на время ремонта разместило своих воспитанников в других образовательных организациях — Сельцовской средней школе, детских садах № 13 и № 29, а также в дошкольных отделениях при Октябрьской школе.

В программу ремонта включены восстановление фундамента, цоколя и отмостки, замена кровли, ремонт потолков и входных групп, а также обновление инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведутся внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

По словам Александра Кялина, каждый ребёнок должен чувствовать заботу и комфорт, а для детей с ограниченными возможностями здоровья важна каждая деталь. После завершения ремонта воспитанников ждут обновлённые пищеблок, спортивный зал, музей с актовым залом и медицинский кабинет. Открытие детского сада планируется не позднее сентября следующего года.

Теги

Александр Кялин Бегуницы
Для души Новости

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова

Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова - Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в
Фото: Правительство Ленинградской области

Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.

Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.

«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков. 

Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.

Теги

Старая Ладога

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