Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин посетил деревню Бегуницы, чтобы проинспектировать капитальный ремонт детского сада № 12 комбинированного вида.

Работы финансируются из областного бюджета. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 320 детей, на время ремонта разместило своих воспитанников в других образовательных организациях — Сельцовской средней школе, детских садах № 13 и № 29, а также в дошкольных отделениях при Октябрьской школе.

В программу ремонта включены восстановление фундамента, цоколя и отмостки, замена кровли, ремонт потолков и входных групп, а также обновление инженерных систем — отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведутся внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

По словам Александра Кялина, каждый ребёнок должен чувствовать заботу и комфорт, а для детей с ограниченными возможностями здоровья важна каждая деталь. После завершения ремонта воспитанников ждут обновлённые пищеблок, спортивный зал, музей с актовым залом и медицинский кабинет. Открытие детского сада планируется не позднее сентября следующего года.