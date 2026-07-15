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Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова

Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге. Победителем признан консорциум TM+link.bureau+Syaylev studio.

Концепция парка «Олега Вещего» в Старой Ладоге сохраняет курганы на берегу Волхова - Завершился архитектурный конкурс на разработку концепции историко-культурного парка «Олега Вещего» в
Фото: Правительство Ленинградской области

Всего на конкурс поступило 19 заявок от ведущих архитектурных бюро, в финал вышли пять консорциумов. Жюри, в состав которого вошли вице-губернаторы области Егор Мищеряков и Владимир Цой, единогласно отдало предпочтение именно этому проекту.

Конкурс был организован АНО «Центр развития Ладоги» при поддержке ДОМ.РФ и Правительства Ленобласти. Впереди — создание современного общественного пространства, которое должно бережно вписаться в тысячелетний ландшафт, сохранить археологическое и культурное наследие Старой Ладоги — колыбели русской государственности, места, неразрывно связанного с именем Вещего Олега.

«Перед финалистами стояла сложная задача: вписаться в охраняемый рельеф, раскрыть археологию Старой Ладоги и создать уникальное пространство для семейного отдыха и туристов со всего Северо-Запада», — отметил вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков. 

Его коллега Владимир Цой подчеркнул, что создание парка — это не только сохранение древнейших курганов на берегу Волхова, но и формирование новой точки притяжения, развитие инфраструктуры гостеприимства. На территории будущего парка также появится музейное пространство.

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Старая Ладога
Новости Происшествия

На трассе «Кола» водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Смертельная авария произошла на 17-м километре федеральной трассы «Кола», между кудровской развязкой с КАД и АЗС, во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительны данным ГКУ «Леноблпожспас», в 01:15 неизвестный автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель скрылся с места аварии. Его сейчас ищут.

Проводится проверка.

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14.07.2026
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Теги

насмерть сбил Ленобласть трасса Кола авария ДТП

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