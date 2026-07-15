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Новости Социум

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы

В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подразделений. Ход ремонтных работ на объекте проверил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин проинспектировал поэтапный ремонт Волосовской больницы - В Ленинградской области продолжается плановая реновация Волосовской больницы и ее структурных подраз
Фото: Правительство Ленинградской области

В настоящее время завершены противоаварийные мероприятия в здании дневного стационара. Кроме того, для маломобильных пациентов уже создаются более комфортные условия: пандусы установлены в 12 подразделениях медицинского учреждения. Параллельно разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта дневного стационара и кабинета флюорографии.

В числе первоочередных задач, которые держит на контроле областное правительство, — ремонт женской консультации, хирургического отделения и операционного блока. Также в планах — монтаж еще одного модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калитино.

Помимо строительных вопросов, региональные власти намерены активно решать кадровый дефицит. Как отметил Александр Кялин, молодых специалистов привлекают не только финансовые преимущества программы «Земский доктор», но и современные, комфортабельные условия труда, которые создаются в обновляемой больнице. Ранее в День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.

Теги

Волосово Здравоохранение в Ленобласти Александр Кялин
Новости Социум

По программе «Земский учитель» в школы Ленобласти в сентябре придут 18 новых педагогов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о ходе реализации программы «Земский учитель» в 2026 году. С сентября в образовательные учреждения региона приступят к работе 18 новых педагогов, прошедших конкурсный отбор. 

В 2026 году педагоги будут направлены в школы 12 муниципальных образований, включая Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Гатчинский округ. Переезд педагогов запланирован на август.

«Читаю эти судьбы и радуюсь. У них складывается жизнь не только у школьной доски, но и за пределами работы. Школа, в свою очередь, получила первоклассные кадры, а дети – любимого наставника и горящие глаза к знаниям. Вот так — в связке человека и региона — и должна работать программа «Земский учитель»», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор 47 региона также пригласил педагогов со всей страны: «Мы открыты для учителей со всей страны. Приезжайте — здесь вас ждут не просто рабочие места, а новые возможности и признание».

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. Всего с момента запуска программы в Ленинградскую область переехали и трудоустроились 37 учителей.

Теги

Ленобласть Земский учитель

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