В Ленобласти по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на работу вышли 413 специалистов

В медицинские учреждения Ленобласти в рамках программы «Земский доктор/фельдшер» в 2025 году пришли 413 новых специалистов: 267 врачей и 146 сотрудников среднего медицинского звена. Об этом стало известно на заседании коллегии комитета по здравоохранению Ленобласти.

Фото: freepik

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков отметил важность всех направлений в работе системы здравоохранения и подчеркнул, что итоговые цифры и показатели напрямую влияют на продолжительность и качество жизни пациентов.

Среди значимых событий года — завершение строительства новой поликлиники на 600 посещений в Кировске, ремонт инфекционного корпуса Волховской больницы и капитальный ремонт помещений для организации сосудистого центра на базе Выборгской больницы.

Кроме того, комитет по здравоохранению Ленобласти выполнил все целевые показатели девяти региональных проектов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и одного — в рамках нацпроекта «Семья».

Стало известно, сколько россиянам будет стоить один пенсионный балл в 2026 году

Фото: Freepik.

Возможность пополнить пенсионный счет за счет добровольного взноса более чем на 71,5 тыс. рублей появится у россиян в 2026 году. За эту сумму, как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, можно приобрести 1 год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента.

По словам эксперта, максимальный добровольный взнос в 2026 году составит 572 204,16 рубля. Такой платеж позволит получить 1 полный год стажа и сразу 8,720 ИПК.

Балынин уточнил, что годом ранее минимальный размер взноса за полный 2025 год составлял 59 241,60 рубля и позволял сформировать 0,975 ИПК, а максимальный – 473 932,80 рубля и позволял сформировать 7,799 ИПК. Из-за высоких темпов роста МРОТ максимально возможный объем ИПК, который можно сформировать за счет добровольных взносов, вырос с 7,799 до 8,720.

Купить ИПК, как отметил экономист, могут самозанятые, граждане, работающие за пределами России, а также неработающие россияне. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или при личном обращении в Социальный фонд.

Информация о взносах, по словам эксперта, будет появляться на лицевом счете автоматически, без предоставления дополнительных документов. Данные обновятся до 1 марта года, следующего за годом оплаты. К примеру, если платеж внесен в 2026 году, сведения должны отобразиться до 1 марта 2027 года.

Проверить поступление информации можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Как пояснил Балынин, до 1 марта 2026 года там уже должны быть видны все данные по платежам, внесенным в 2025 году.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
