В медицинские учреждения Ленобласти в рамках программы «Земский доктор/фельдшер» в 2025 году пришли 413 новых специалистов: 267 врачей и 146 сотрудников среднего медицинского звена. Об этом стало известно на заседании коллегии комитета по здравоохранению Ленобласти.

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков отметил важность всех направлений в работе системы здравоохранения и подчеркнул, что итоговые цифры и показатели напрямую влияют на продолжительность и качество жизни пациентов.

Среди значимых событий года — завершение строительства новой поликлиники на 600 посещений в Кировске, ремонт инфекционного корпуса Волховской больницы и капитальный ремонт помещений для организации сосудистого центра на базе Выборгской больницы.

Кроме того, комитет по здравоохранению Ленобласти выполнил все целевые показатели девяти региональных проектов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и одного — в рамках нацпроекта «Семья».