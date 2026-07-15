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Минпросвещения утвердило порядок действий учителя при срыве урока

Министерство просвещения России утвердило регламент действий учителей в случае нарушения дисциплины учениками во время урока.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября, при первом нарушении учитель может сделать ученику устное замечание. При повторном нарушении на том же уроке учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учебном заведении, для проведения профилактической беседы с учеником.

После беседы учитель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информирует о произошедшем родителей.

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Минпросвещения образование Учителя
Для души Новости

Лось напугал кабанов с полосатыми поросятами в лесу Всеволожского района

Во Всеволожском районе Ленобласти лесной великан невольно устроил переполох среди кабанов с потомством. Неожиданную встречу животных запечатлела видеоловушка биолога Павла Глазкова.

По словам биолога, зрение у кабанов и лосей развито не лучшим образом, поэтому ориентируются они в основном на слух. Судя по записи, лось и сам не ожидал встречи с соседями по лесу.

Видео: биолог Павел Глазков.

По данным комитета по охране животного мира Ленобласти, в регионе обитают более 26 тысяч лосей и около 1,5 тысячи кабанов.

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лось Кабаны Всеволожский район Ленобласть Павел Глазков

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