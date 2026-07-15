Министерство просвещения России утвердило регламент действий учителей в случае нарушения дисциплины учениками во время урока.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября, при первом нарушении учитель может сделать ученику устное замечание. При повторном нарушении на том же уроке учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учебном заведении, для проведения профилактической беседы с учеником.

После беседы учитель решает вопрос о возвращении ребенка в класс и информирует о произошедшем родителей.