С нового учебного года домашние задания для первоклассников будут отменены, сообщает Минпросвещения.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», - сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассников одним часом в день, теперь эта норма исключена из правил.