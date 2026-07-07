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Новости Социум

С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания

С нового учебного года домашние задания для первоклассников будут отменены, сообщает Минпросвещения.

С 1 сентября для первоклассников отменят домашние задания - Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассни
Фото: ООО «Редактор-Плюс» - газета «Восточный берег»

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», - сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Ранее рекомендация Минпросвещения ограничивала время на выполнение домашних заданий для первоклассников одним часом в день, теперь эта норма исключена из правил.

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Теги

школа образование Россия Минпросвещения первый класс домашнее задание
Новости Главное СВО

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 452 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь - Дроны сбили над 17 регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 6 июля сбиты 437 дронов, летевших на Москву. На этом фоне Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

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