В четверг, 16 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» и Р-23 «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать с 08:00 до 20:00.

Вам будет интересно Фестиваль «Мотостолица» перекроет улицы в центре Петербурга на неделю В центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта из-за фестиваля мотокультуры «Мотостолица», сообщает «МК в Питере». Ограничения будут дей...

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим на участках проведения дорожных работ.