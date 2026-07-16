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На федеральных трассах Ленобласти 16 июля введут временные ограничения движения

В четверг, 16 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах Ленобласти 16 июля введут временные ограничения движения - Водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» и Р-23  «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать с 08:00 до 20:00.

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим на участках проведения дорожных работ.

Теги

ограничено движение Ленобласть дороги Дороги в Ленобласти
Новости Социум Главное

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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