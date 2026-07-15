weather 18°
$ 77.96
88.91

Главная / Новости / Фестиваль «Мотостолица» перекроет улицы в центре Петербурга на неделю

Новости Социум

Фестиваль «Мотостолица» перекроет улицы в центре Петербурга на неделю

В центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта из-за фестиваля мотокультуры «Мотостолица», сообщает «МК в Питере».

Ограничения будут действовать с 15 по 21 июля на Итальянской и Кленовой улицах, Манежной площади и Караванной улице. С 00:00 15 июля до конца 21 июля перекроют Итальянскую улицу от дома №25 до Караванной улицы, Манежную площадь и Кленовую улицу от Манежной площади до дома №4.

Дополнительные ограничения введут с 17 по 21 июля. В этот период закроют Кленовую улицу от Инженерной улицы до Манежной площади и сузят проезжую часть на нечетной стороне Караванной улицы от Манежной площади до Итальянской улицы. Парковку на указанных участках запретят с 15 июля, а на Кленовой улице – с 17 июля.

Фестиваль «Мотостолица» пройдет 18 и 19 июля на Манежной площади. В программе заявлены трюковые выступления, мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Хедлайнером музыкальной программы станет Найк Борзов.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
4077

Теги

Мотостолица Санкт-Петербург
Новости Социум

В Петербурге проверили 1690 троллейбусов и автобусов на соблюдение климата

В Петербурге усилили контроль за температурой воздуха в общественном транспорте на время жаркой погоды. За неделю инспекторы СПб ГКУ «Организатор перевозок» проверили 1690 транспортных средств, сообщили в городском Комитете по транспорту. Нарушения выявили в 3% случаев, сообщает «МК в Питере».

Ежедневно с 08:00 на маршруты выходят десять инспекторских бригад. В первую очередь специалисты проверяют направления, на которые поступают жалобы пассажиров. На линии инспекторы оценивают температурный режим в салонах, аккуратность вождения и соблюдение правил подъезда к остановкам.

После утреннего часа пик проверки продолжаются на конечных станциях и разворотных кольцах. Специалисты осматривают салоны, световые приборы и бортовое оборудование. Основной причиной поломок кондиционеров являются повышенные нагрузки. Они возникают при часто открытых окнах и регулярном полном открытии дверей на остановках.

Сейчас на городских маршрутах без учета резерва работает 1091 транспортное средство. Все автобусы оборудованы кондиционерами. Контроль за температурным режимом в общественном транспорте продолжится в течение всего жаркого сезона.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Скандалы, дестабилизация, кризисы – постоянные спутники киевского режима
Верховная рада 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не...
15.07.2026
169

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться