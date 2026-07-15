В центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта из-за фестиваля мотокультуры «Мотостолица», сообщает «МК в Питере».

Ограничения будут действовать с 15 по 21 июля на Итальянской и Кленовой улицах, Манежной площади и Караванной улице. С 00:00 15 июля до конца 21 июля перекроют Итальянскую улицу от дома №25 до Караванной улицы, Манежную площадь и Кленовую улицу от Манежной площади до дома №4.

Дополнительные ограничения введут с 17 по 21 июля. В этот период закроют Кленовую улицу от Инженерной улицы до Манежной площади и сузят проезжую часть на нечетной стороне Караванной улицы от Манежной площади до Итальянской улицы. Парковку на указанных участках запретят с 15 июля, а на Кленовой улице – с 17 июля.

Фестиваль «Мотостолица» пройдет 18 и 19 июля на Манежной площади. В программе заявлены трюковые выступления, мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро- и кастомных мотоциклов. Хедлайнером музыкальной программы станет Найк Борзов.