В частном доме в деревне Ваганово Всеволожского района Ленобласти правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству и переработке рыбы. Задержана супружеская пара 48 и 46 лет.

На участке были обнаружены катер, разделочный и коптильный цеха, а также бытовка для проживания двух нелегальных рабочих из ближнего зарубежья. Готовая продукция сбывалась через подконтрольное предприятие на розничных рынках и в торговых точках без обязательной маркировки и сертификатов.

В ходе обысков полиция изъяла у супругов 2 миллиона рублей и 40 тысяч долларов США, арестовала автомобиль «Лексус». Также было обнаружено более 12 тонн фальсифицированной рыбы (судак, форель, сиг, лещ, корюшка и терпуг). Рыночная стоимость партии превышает 4,7 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Организация незаконной миграции». Глава семейства задержан, его супруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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