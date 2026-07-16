Сборная Аргентины после победы над Англией в полуфинале Чемпионата мира по футболу развернула на поле баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские».

Мальвинскими островами в Аргентине называют Фолклендские острова – британскую заморскую территорию в Южной Атлантике, которую Буэнос-Айрес считает своей.

В 1982 году Аргентина и Великобритания воевали за архипелаг, война завершилась поражением аргентинской армии. В 2013 году на территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Перед матчем сборных вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан «пиратами-узурпаторами».