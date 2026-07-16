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Новости Спорт

Англичане – пираты-узурпаторы: Аргентинцы назвали английские территории своими после победы над Англией на ЧМ-2026

Флаг Британии
Фото: Freepik
 

Сборная Аргентины после победы над Англией в полуфинале Чемпионата мира по футболу развернула на поле баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские».

Мальвинскими островами в Аргентине называют Фолклендские острова – британскую заморскую территорию в Южной Атлантике, которую Буэнос-Айрес считает своей.

В 1982 году Аргентина и Великобритания воевали за архипелаг, война завершилась поражением аргентинской армии. В 2013 году на территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Перед матчем сборных вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала англичан «пиратами-узурпаторами».

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Теги

аргентина Англия Мальвинские острова
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В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко

В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отгрузка топлива на АЗС «КИТЭК» началась 15 июля в 19:00.

В Винницах возобновили продажу топлива жителям после вмешательства Александра Дрозденко - В селе Винницы Подпорожского района возобновили продажу бензина местным жителям.
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11135

Ранее заправка перестала продавать бензин населению и обслуживала только спецтранспорт и рейсовые автобусы. Причиной стали сложности с закупкой топлива на бирже, с которыми сталкиваются независимые сети.

«Но это не значит, что мы можем оставить людей без бензина», –  подчеркнул Александр Дрозденко

Губернатор поручил срочно разобраться в ситуации на оперативном штабе. Власти нашли необходимое топливо. Сейчас АЗС помогают заключить прямой договор с поставщиком, чтобы обеспечить регулярные поставки бензина.

«Буду ждать сигналов – все ли в порядке, хватает ли, есть ли проблемы», – отметил Александр Дрозденко

Проблему подняли во время записи программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24.

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Теги

Винницы Александр Дрозденко Подпорожский район

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