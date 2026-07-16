На мемориале воинам-ополченцам в деревне Пижма Гатчинского округа Ленобласти прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков девяти бойцов Красной Армии.
Благодаря смертному медальону удалось установить имя одного из бойцов — Павла Ефимовича Гавриленко, 1919 года рождения. Об этом сообщили в администрации Гатчинского округа.
Собравшиеся почтили память бойцов минутой молчания. Останки бойцов предали земле с воинскими почестями. Затем участники церемонии возложили цветы и венки к братской могиле.