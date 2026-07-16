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В России хотят отменить 28 штрафов: за что перестанут наказывать

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на отмену 28 штрафов, включая те, что связаны с отсутствием документов, которые можно проверить по базам данных, и за ряд мелких нарушений.

В России хотят отменить 28 штрафов: за что перестанут наказывать - Россиян перестанут наказывать за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, и за ряд м
Фото: freepik.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — уточнил в беседе с «Прайм» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Среди штрафов, которые могут быть отменены, — проживание без регистрации, переход дороги в неположенном месте, мелкие отступления при установке госномера, безопасная тонировка, мелкие перепланировки и проход по путям. Эти изменения направлены на то, чтобы сосредоточить внимание на предотвращении действительно опасных нарушений, уточнил эксперт.

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15.07.2026
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Теги

штраф госдума
Новости Происшествия

Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете

Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем поступила в экстренные службы 16 июля около 00:00.

Ребенка с серьезным ожогом из Бокситогорского района доставили медикам на вертолете - Двухлетний ребенок получил тяжелый ожог в Пикалево Бокситогорского района. Информация о пострадавшем
Фото: Правопорядок и безопасность ЛО

Несчастный случай произошел с мальчиком 2024 года рождения на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице. По предварительным данным, ребенок получил ожог верхних дыхательных путей.

Для срочной госпитализации вызвали санитарную авиацию. Сотрудники «Леноблпожспаса» обеспечили освещение площадки для безопасной посадки вертолета. Мальчика передали медикам.

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Теги

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