Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на отмену 28 штрафов, включая те, что связаны с отсутствием документов, которые можно проверить по базам данных, и за ряд мелких нарушений.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — уточнил в беседе с «Прайм» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Среди штрафов, которые могут быть отменены, — проживание без регистрации, переход дороги в неположенном месте, мелкие отступления при установке госномера, безопасная тонировка, мелкие перепланировки и проход по путям. Эти изменения направлены на то, чтобы сосредоточить внимание на предотвращении действительно опасных нарушений, уточнил эксперт.