Пациентка вызвала скорую помощь из-за внезапной слабости и головокружения. Прибывшая на вызов фельдшер Алевтина Лазарева сразу заметила выраженную бледность женщины.

Во время осмотра выяснилось, что уровень сахара в крови пациентки достиг 23 ммоль/л. Давление снизилось до 50 на 30, пульс – до 20 ударов в минуту, а сатурация составила 88%. В анамнезе у женщины был сахарный диабет, от которого она регулярно принимала препараты.

Фельдшер обеспечила внутривенный доступ, поставила капельницу и сделала инъекцию для увеличения частоты сердечных сокращений. Водитель скорой помощи Антон Николаев в это время нашел среди соседей людей, которые помогли перенести пациентку в автомобиль.

Женщину доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Давление удалось повысить до 90 на 60, пульс – до 33 ударов в минуту, уровень сахара снизить до 16 ммоль/л, а сатурацию поднять до 96%.

В ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» напомнили, что при хронических заболеваниях важно соблюдать назначения врача, не пропускать прием препаратов и обращаться за помощью при резком ухудшении самочувствия.