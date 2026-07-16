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Скорая помощь спасла пациентку в Ленобласти. Ее головокружение оказалось критическим состоянием

Скорая
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Пациентка вызвала скорую помощь из-за внезапной слабости и головокружения. Прибывшая на вызов фельдшер Алевтина Лазарева сразу заметила выраженную бледность женщины.

Во время осмотра выяснилось, что уровень сахара в крови пациентки достиг 23 ммоль/л. Давление снизилось до 50 на 30, пульс – до 20 ударов в минуту, а сатурация составила 88%. В анамнезе у женщины был сахарный диабет, от которого она регулярно принимала препараты.

Фельдшер обеспечила внутривенный доступ, поставила капельницу и сделала инъекцию для увеличения частоты сердечных сокращений. Водитель скорой помощи Антон Николаев в это время нашел среди соседей людей, которые помогли перенести пациентку в автомобиль.

Женщину доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Давление удалось повысить до 90 на 60, пульс – до 33 ударов в минуту, уровень сахара снизить до 16 ммоль/л, а сатурацию поднять до 96%.

В ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» напомнили, что при хронических заболеваниях важно соблюдать назначения врача, не пропускать прием препаратов и обращаться за помощью при резком ухудшении самочувствия.

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скорая помощь Ленинградская область
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У двухлетнего мальчика из Бокситогорского района диагностировали химические ожоги ротовой полости, гортани и пищевода.

Как сообщал ivbg.ru, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации из Пикалево в Детскую областную больницу. Врачи провели обследование и не выявили серьезных повреждений.

«Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии, в ясном сознании. Из реанимации переводится в хирургию. Эндоскопическое обследование сильных повреждений не выявило», – пояснили в комздраве

Несчастный случай произошел 16 июля около 00:00 на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице в Пикалево. Обстоятельства получения ожогов не уточняются.

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Теги

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