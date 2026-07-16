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Приставы Ленобласти выдворили из России 1353 мигранта за 2026 год

Как сообщили в региональном УФССП, судебные приставы сопроводили до пунктов пропуска через государственную границу России 1353 человека. Это на 127 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди выдворенных были граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Египта, Марокко и Кот-д’Ивуара. Основными причинами стали нарушение режима пребывания в России и уклонение от исполнения решения суда о контролируемом самостоятельном выезде.

Иностранцев доставили в аэропорт «Пулково», сопроводили до пункта пропуска и передали сотрудникам пограничной службы. Нарушителей также привлекли к административной ответственности и назначили штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, им запретят въезд в Россию на срок от трех до десяти лет.

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