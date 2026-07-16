Безвиз между странами действовал 18 лет.

Черногория собирается отменить безвизовый режим с Россией. Об этом 16 июля передают иностранные СМИ.

По данным источников, новые правила для граждан РФ начнут действовать с 1 октября 2026 года. Безвизовый въезд для россиян действовал почти 18 лет — с 2008 года.

О решении Черногории ввести визовый режим с Россией стало известно еще в прошлом году. Тогда указывалось, что власти страны намерены отменить безвиз к концу сентябрю текущего года.

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