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Новости Происшествия

Четыре человека получили травмы после съезда авто в кювет в Ломоносовском районе

Среди пострадавших — двое детей.

В Ломоносовском районе пострадали четыре человека, в том числе двое детей, в результате аварии. На месте происшествия работали спасатели «Леноблпожспас», передает 16 июля управление МЧС по Ленинградской области.

Предварительно, ДТП произошло на 18-м километре трассы А-120. Водитель Škoda не справился с управлением и выехал в кювет.

«В результате ДТП пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей (4 и 10 лет)», — говорится в сообщении.

По уточненной информации, после осмотра медиками помощь участникам ДТП не потребовалась.

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Теги

авария Ломоносовский район
Новости Происшествия

При буксировке понтона трос отлетел в молодого человека в Петербурге. Пострадавший в коме

Скорая
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Несовершеннолетний получил тяжелые травмы при буксировке понтона в Корабельном фарватере Санкт-Петербурга.

Молодой человек работал на причале «Медный всадник». Во время буксировки в период с 21:30 до 22:15 трос оторвался от катера и ударил подростка по голове. По предварительным данным, пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

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