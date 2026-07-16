«В результате ДТП пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей (4 и 10 лет)», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, после осмотра медиками помощь участникам ДТП не потребовалась.
Главная / Новости / Четыре человека получили травмы после съезда авто в кювет в Ломоносовском районе
«В результате ДТП пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей (4 и 10 лет)», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, после осмотра медиками помощь участникам ДТП не потребовалась.
Несовершеннолетний получил тяжелые травмы при буксировке понтона в Корабельном фарватере Санкт-Петербурга.
Молодой человек работал на причале «Медный всадник». Во время буксировки в период с 21:30 до 22:15 трос оторвался от катера и ударил подростка по голове. По предварительным данным, пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.