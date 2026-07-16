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Новости Происшествия

Шестнадцать человек будут судить за аферы со страховками в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 16 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Фигуранты приобретали подержанные автомобили через подставных лиц и оформляли на них страховые полисы. После этого участники группы инсценировали ДТП с грузовиками, принадлежавшими их сообщникам. Номинальные владельцы автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые устроили 26 фиктивных аварий и получили от четырех страховых компаний более 10 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд Петербурга.

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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

При буксировке понтона трос отлетел в молодого человека в Петербурге. Пострадавший в коме

Скорая
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Несовершеннолетний получил тяжелые травмы при буксировке понтона в Корабельном фарватере Санкт-Петербурга.

Молодой человек работал на причале «Медный всадник». Во время буксировки в период с 21:30 до 22:15 трос оторвался от катера и ударил подростка по голове. По предварительным данным, пострадавший находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

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