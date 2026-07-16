В Санкт-Петербурге перед судом предстанут 16 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами.

Фигуранты приобретали подержанные автомобили через подставных лиц и оформляли на них страховые полисы. После этого участники группы инсценировали ДТП с грузовиками, принадлежавшими их сообщникам. Номинальные владельцы автомобилей обращались в страховые компании за компенсациями.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые устроили 26 фиктивных аварий и получили от четырех страховых компаний более 10 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд Петербурга.