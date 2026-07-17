В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.