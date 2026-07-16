В селе Рождествено Гатчинского округа Ленобласти пара белых аистов уже не первый год успешно вывела потомство прямо на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

В этом году у птиц двое птенцов. Им примерно полтора месяца, и по размеру их уже сложно отличить от взрослых особей. Выдает только цвет клюва: у птенцов он темно-серого цвета, а у взрослых птиц — красного, рассказал биолог Павел Глазков.

Аистята выглядят здоровыми и активными, они продолжают активно расти. Родители все время проводят в поисках пропитания, чтобы накормить свое потомство. Интересно, что птенцы выпрашивают пищу у родителей, издавая звук, похожий на мяуканье котят.

Вам будет интересно Лось напугал кабанов с полосатыми поросятами в лесу Всеволожского района Во Всеволожском районе Ленобласти лесной великан невольно устроил переполох среди кабанов с потомством. Неожиданную встречу животных запечатлела видео...

Прожить в дикой природе белые аисты могут более 20 лет. В Ленинградской области гнездится не менее 300 пар этих птиц.