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В Рождествено у аистов заметно подросли птенцы

В селе Рождествено Гатчинского округа Ленобласти пара белых аистов уже не первый год успешно вывела потомство прямо на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы.

В этом году у птиц двое птенцов. Им примерно полтора месяца, и по размеру их уже сложно отличить от взрослых особей. Выдает только цвет клюва: у птенцов он темно-серого цвета, а у взрослых птиц — красного, рассказал биолог Павел Глазков.

В Рождествено у аистов заметно подросли птенцы - Им примерно полтора месяца, и по размеру их уже сложно отличить от взрослых особей
Фото: Павел Глазков.

Аистята выглядят здоровыми и активными, они продолжают активно расти. Родители все время проводят в поисках пропитания, чтобы накормить свое потомство. Интересно, что птенцы выпрашивают пищу у родителей, издавая звук, похожий на мяуканье котят.

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Прожить в дикой природе белые аисты могут более 20 лет. В Ленинградской области гнездится не менее 300 пар этих птиц.

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