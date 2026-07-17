В Приморском районе Петербурга подростковые «покатушки» на питбайке завершились разбирательством с полицией. 17-летний юноша решил устроить заезды на парковке торгового центра, но не справился с управлением и въехал в витрину.

Обошлось без пострадавших - в поздний час рядом никого не оказалось. Однако без последствий инцидент не остался.

Видео: ГАИ ЛО.

Родителям юноши пришлось оплатить ремонт поврежденной витрины. Самого подростка сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности по статьям об управлении транспортным средством без водительских прав и нарушении правил движения. Теперь материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, административное дело возбудили в отношении отца подростка - его привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили, что питбайк - это не игрушка, а техника, управление которой требует подготовки и соблюдения правил. Подобные развлечения могут закончиться не только штрафами, но и серьезными травмами.