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Новости Происшествия

Ночные заезды на питбайке в Петербурге закончились разбитой витриной и протоколами

В Приморском районе Петербурга подростковые «покатушки» на питбайке завершились разбирательством с полицией. 17-летний юноша решил устроить заезды на парковке торгового центра, но не справился с управлением и въехал в витрину.

Обошлось без пострадавших - в поздний час рядом никого не оказалось. Однако без последствий инцидент не остался.

Видео: ГАИ ЛО.

Родителям юноши пришлось оплатить ремонт поврежденной витрины. Самого подростка сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности по статьям об управлении транспортным средством без водительских прав и нарушении правил движения. Теперь материалы рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Кроме того, административное дело возбудили в отношении отца подростка - его привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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16.07.2026
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В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили, что питбайк - это не игрушка, а техника, управление которой требует подготовки и соблюдения правил. Подобные развлечения могут закончиться не только штрафами, но и серьезными травмами.

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Новости Происшествия

В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

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Теги

кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург

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